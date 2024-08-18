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NaVi уступили Vitality в финале IEM Cologne 2024

Игра подарила множество классных моментов, вот только фанаты "Рожденных побеждать" вряд ли смогут похвастаться большим количеством положительных эмоций.
Вчера, 23:36
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

В воскресенье, 18 августа, состоялся гранд-финал престижного турнира по CS 2 -  IEM Cologne 2024.

В решающем поединке сошлись украинская киберспортивная организация Natus Vincere и европейцы из Team Vitality.

Практически весь матч команды провели в упорной борьбе, где никто не хотел уступать. Но победитель может быть лишь один.

Первая карта (Nuke) была пиком "Рожденных побеждать". Там же все и началось: NaVi и Vitality с равным счетом победили за CT (8:4), поэтому раунд перешел в тай-брейк, который завершился победой европейцев (4:2).

Но NaVi достойно ответили противнику, забрав его пик (Dust2) со счетом 13:10. А вот дальше началась самая настоящая рубка.

Как и в случае с первой картой, понадобился тай-брейк. Но в отличие от Nuke, Mirage забрал у команд куда больше нервов и сил. Обе стороны были близки победе на карте, но игра все продолжалась и продолжалась, пока Vitality не взяли три раунда подряд.

Поведя в матче 2:1, Vitality чувствовали себя на Inferno очень уверенно, чего не скажешь о NaVi - команда Блэйда "поплыла" и проиграла первую половину 2:10.

После смены сторон "Рожденные побеждать" воспрянули духом и сразу же организовали рывок 6:0. Но это все, на что их хватило. Соперник довел матч до победы, став триумфатором турнира.

IEM Cologne 2024

Team Vitality - Natus Vincere 3:1 (Nuke - 16:14, Dust2 - 10:13, Mirage - 22:20, Inferno - 13:9)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего IEM Cologne 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere team vitality

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