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IEM Cologne 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO

ISPORT представляет расписание всех поединков на турнире по Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 11:30
IEM Cologne 2023: расписание и результаты турнира / twitter.com/IEM
IEM Cologne 2023: расписание и результаты турнира / twitter.com/IEM

Во вторник, 26 июля, в Кельне (Германия) стартует престижный турнир по CS:GO IEM Cologne 2023, на котором разыграют 1 миллион долларов.

Участие в турнире примут 24 команды – 16 из них начнут свое выступление со стадии Play-In, а 8 команд уже квалифицировались в групповой этап. Гранд-финал состоится 6 августа.

Формат турнира

Соревнования пройдут в три этапа – Play-In, групповой этап и плей-офф.

  • Play-In (26-28 июля): 16 команд сыграют в сетке Double-Elimination. Стартовые матчи пройдут в формате best-of-1, все прочие – в формате best-of-3. Восемь лучших команд пройдут в следующий этап.
  • Групповой этап (29 июля - 1 августа): 8 ранее квалифицированных участников и 8 команд по итогам Play-In будут разделены на две группы, которые сыграют в сетке Double-Elimination (все матчи – best-of-3). По три лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, лидеры групп – в полуфинал.
  • Плей-офф (4 - 6 августа): 6 команд сыграют в сетке Single-Elimination в формате best-of-3. Гранд-финал – в формате best-of-5.

Участники

Play-In: Fnatic, Complexity, Monte, Ninjas in Pyjamas, OG, Astralis, Into The Breach, Mouz, Apeks, 9ine, Furia, Liquid, Imperial, Mongolz, Grayhound, BIG

Групповой этап: G2, Faze, Vitality, Ence, Heroic, Cloud9, Natus Vincere, GamerLegion

Расписание и результаты матчей

Play-In

Вторник, 26 июля

Первый тур

  • 15:30 Mouz - TheMongolz
  • 15:30 Into the Breach - NiP
  • 16:45 fnatic - Complexity
  • 16:45 OG - 9INE
  • 18:00 Monte - Imperial
  • 18:00 Astralis - Liquid
  • 19:15 Apeks - BIG
  • 19:15 Grayhound - Furia

Второй тур 

Расписание будет известно позднее

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт counter-strike Counter-Strike- Global Offensive расписание и результаты матчей результаты турнира csgo расписание и результаты

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