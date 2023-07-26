IEM Cologne 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO

ISPORT представляет расписание всех поединков на турнире по Counter Strike: Global Offensive.

Во вторник, 26 июля, в Кельне (Германия) стартует престижный турнир по CS:GO IEM Cologne 2023, на котором разыграют 1 миллион долларов.

Участие в турнире примут 24 команды – 16 из них начнут свое выступление со стадии Play-In, а 8 команд уже квалифицировались в групповой этап. Гранд-финал состоится 6 августа.

Формат турнира

Соревнования пройдут в три этапа – Play-In, групповой этап и плей-офф.

Play-In (26-28 июля) : 16 команд сыграют в сетке Double-Elimination. Стартовые матчи пройдут в формате best-of-1, все прочие – в формате best-of-3. Восемь лучших команд пройдут в следующий этап.

: 16 команд сыграют в сетке Double-Elimination. Стартовые матчи пройдут в формате best-of-1, все прочие – в формате best-of-3. Восемь лучших команд пройдут в следующий этап. Групповой этап (29 июля - 1 августа) : 8 ранее квалифицированных участников и 8 команд по итогам Play-In будут разделены на две группы, которые сыграют в сетке Double-Elimination (все матчи – best-of-3). По три лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, лидеры групп – в полуфинал.

: 8 ранее квалифицированных участников и 8 команд по итогам Play-In будут разделены на две группы, которые сыграют в сетке Double-Elimination (все матчи – best-of-3). По три лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, лидеры групп – в полуфинал. Плей-офф (4 - 6 августа): 6 команд сыграют в сетке Single-Elimination в формате best-of-3. Гранд-финал – в формате best-of-5.

Участники

Play-In: Fnatic, Complexity, Monte, Ninjas in Pyjamas, OG, Astralis, Into The Breach, Mouz, Apeks, 9ine, Furia, Liquid, Imperial, Mongolz, Grayhound, BIG

Групповой этап: G2, Faze, Vitality, Ence, Heroic, Cloud9, Natus Vincere, GamerLegion

The opening matchups for #IEM Cologne are here!👇



📈Play-In Stage

🗓️July 26-28

🔥8 teams advance



🥇Group Stage

🗓️July 29-Aug 1

🏟️6 teams advance



🏆Play-offs

📅 August 4-6

🏟️LANXESS Arena pic.twitter.com/WXzA6BpQp9 — Intel® Extreme Masters (@IEM) July 14, 2023

Расписание и результаты матчей

Play-In

Вторник, 26 июля

Первый тур

15:30 Mouz - TheMongolz

15:30 Into the Breach - NiP

16:45 fnatic - Complexity

16:45 OG - 9INE

18:00 Monte - Imperial

18:00 Astralis - Liquid

19:15 Apeks - BIG

19:15 Grayhound - Furia

Второй тур

Расписание будет известно позднее