IEM Cologne 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Во вторник, 26 июля, в Кельне (Германия) стартует престижный турнир по CS:GO IEM Cologne 2023, на котором разыграют 1 миллион долларов.
Участие в турнире примут 24 команды – 16 из них начнут свое выступление со стадии Play-In, а 8 команд уже квалифицировались в групповой этап. Гранд-финал состоится 6 августа.
Формат турнира
Соревнования пройдут в три этапа – Play-In, групповой этап и плей-офф.
- Play-In (26-28 июля): 16 команд сыграют в сетке Double-Elimination. Стартовые матчи пройдут в формате best-of-1, все прочие – в формате best-of-3. Восемь лучших команд пройдут в следующий этап.
- Групповой этап (29 июля - 1 августа): 8 ранее квалифицированных участников и 8 команд по итогам Play-In будут разделены на две группы, которые сыграют в сетке Double-Elimination (все матчи – best-of-3). По три лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, лидеры групп – в полуфинал.
- Плей-офф (4 - 6 августа): 6 команд сыграют в сетке Single-Elimination в формате best-of-3. Гранд-финал – в формате best-of-5.
Участники
Play-In: Fnatic, Complexity, Monte, Ninjas in Pyjamas, OG, Astralis, Into The Breach, Mouz, Apeks, 9ine, Furia, Liquid, Imperial, Mongolz, Grayhound, BIG
Групповой этап: G2, Faze, Vitality, Ence, Heroic, Cloud9, Natus Vincere, GamerLegion
The opening matchups for #IEM Cologne are here!👇— Intel® Extreme Masters (@IEM) July 14, 2023
📈Play-In Stage
🗓️July 26-28
🔥8 teams advance
🥇Group Stage
🗓️July 29-Aug 1
🏟️6 teams advance
🏆Play-offs
📅 August 4-6
🏟️LANXESS Arena pic.twitter.com/WXzA6BpQp9
Расписание и результаты матчей
Play-In
Вторник, 26 июля
Первый тур
- 15:30 Mouz - TheMongolz
- 15:30 Into the Breach - NiP
- 16:45 fnatic - Complexity
- 16:45 OG - 9INE
- 18:00 Monte - Imperial
- 18:00 Astralis - Liquid
- 19:15 Apeks - BIG
- 19:15 Grayhound - Furia
Второй тур
Расписание будет известно позднее