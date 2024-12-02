Команда Зинченко из СЅ 2 не "отбила" кулаков команде с российским спонсором в матче отбора к основной стадии Major

К сожалению, по результатам матча украинская команда уступила.

В рамках отбора в основную стадию Major'а Passion Ua, владельцем которой является Александр Зинченко встретилась с GamerLegion, которую спонсировала российская компания.

Украинский коллектив провел достойный матч, взяв карту Inferno со счетом 13:5, но проиграв на Mirage и на Ancient со счетом 6:13 и 9:13 соответственно.

После окончания матча украинский киберспортивный коллектив проигнорировал традиционное для CS отбивание кулаков сопернику.

У Passion Ua будет еще один шанс выйти в основную стадию. Сейчас они идут со статистикой 2:2.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты стадии открытия Perfect World Shanghai Major 2024

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