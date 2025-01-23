iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Counter-Strike 2: MOUZ заменили капитана звездным рифлером

Израильский киберспортсмен присоединился к новому коллективу.
Сегодня, 13:25
Spinx / MOUZ
Spinx / MOUZ

Европейская киберспортивная организация MOUZ накануне сообщила о том, что посадила на скамью запасных капитана команды поляка Камила "siuhy" Шкарадека.

Но довольно быстро команда нашла замену, им стал Лотан "Spinx" Гилади, оказавшийся в конце прошлого года на скамье запасных французской команды Vitality.

Spinx был одним из самых звездных игроков, доступных для новых команд. По итогам прошлого года он занял 13 место среди
лучших игроков мира, а еще год назад входил в ТОП-5.

Состав MOUZ из Counter-Strike 2:

  • torzsi
  • xertioN
  • Jimpphat
  • Brollan
  • Spinx

Уже сегодня, 23 января, продолжится первый ТОП-турнир 2025 года по Counter-Strike 2. Расписание и онлайн-трансляция матчей BLAST Bounty Spring 2025 доступна на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

Статьи по теме

NaVi сыграют на сцене BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция NaVi сыграют на сцене BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция
BLAST Bounty Spring 2025: NaVi узнали соперника в четвертьфинале, Vitality - Eternal Fire BLAST Bounty Spring 2025: NaVi узнали соперника в четвертьфинале, Vitality - Eternal Fire
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
Passion UA ​​Зинченко подписал игрока без согласия его предыдущего клуба Passion UA ​​Зинченко подписал игрока без согласия его предыдущего клуба
Помочь журналистам

Видео

Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч
Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антгольце.
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет товарищеский матч, МЮ - в Лиге Европы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Теннис15:10
Australian Open-2025 (WTA): Обидчица Свитолиной выбила Свентек и в финале сыграет с первой ракетке мира
Бокс14:55
Бокс: расписание боев
Украина14:44
Суперлига: Запорожье сыграет с Прикарпатье, Днепр против Киев-Баскета
Олимпийские игры14:40
Украинский парапловец получил дисквалификацию за допинг
Бокс14:15
"Вопрос очень болезненный": Гвоздик высказался о своем будущем
Биатлон13:56
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антгольце.
Украина13:45
УХЛ: Сокол - Крижинка, Кременчуг - Киев Кэпиталз
Бокс13:25
Альварес нецензурным словом оценил Усика
Киберспорт13:25
Counter-Strike 2: MOUZ заменили капитана звездным рифлером
Лига Чемпионов13:05
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2024/25: Ливерпуль и Арсенал все еще фавориты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK