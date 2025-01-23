Counter-Strike 2: MOUZ заменили капитана звездным рифлером

Европейская киберспортивная организация MOUZ накануне сообщила о том, что посадила на скамью запасных капитана команды поляка Камила "siuhy" Шкарадека.

Но довольно быстро команда нашла замену, им стал Лотан "Spinx" Гилади, оказавшийся в конце прошлого года на скамье запасных французской команды Vitality.

Spinx был одним из самых звездных игроков, доступных для новых команд. По итогам прошлого года он занял 13 место среди

лучших игроков мира, а еще год назад входил в ТОП-5.

Состав MOUZ из Counter-Strike 2:

torzsi

xertioN

Jimpphat

Brollan

Spinx

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