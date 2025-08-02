Украина стала финалисткой женского Евро-2025 с пляжного волейбола

В Дюссельдорфе, Германия, проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу среди женщин.

Украинская пара, состоящая из Татьяны Лазаренко и Марины Гладун, стала настоящей сенсацией турнира. Девушки уже трижды обновили лучший для Украины результат на турнире и прошли в финал соревнований.

Лазаренко и Гладун в волевом стиле одолели испанок Даниэлу Альварес Мендосу и Тани Морено со счетом 1:2 (21:15, 16:21, 10:15).

Для Украины это первый выход в финал женского Евро по пляжному волейболу в истории. Предыдущим лучшим результатом был выход в 1/8 финала, который принадлежал также Татьяне и Марине.

В финале дуэт встретится с победителем противостояния между Свеней Мюллер и Циньей Тильманн (Германия) и Клеменс Виерой и Алин Шамеро (Франция). Сейчас лидирует французская пара.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила приглашение в женскую волейбольную Лигу наций.

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