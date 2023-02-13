Канзас-Сити одержал победу над Филадельфией в Супербоуле-2023

В ночь с 12 на 13 февраля в Глендейле, штат Аризона на арене Стейт Фарм Стэдиум состоялся Финал сезона в Национальной футбольной лиге Супербоул-2023, ставший 57-м в истории.

В решающем поединке за звание чемпиона встречались Филадельфия Иглз и Канзас-Сити Чифс.

В перерыве самого популярного однодневного спортивного события в мире традиционно выступила мировая суперзвезда, которой на этот раз была Рианна - певица впервые появилась на сцене за последние пять лет.

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Победу со счетом 38:35 в драматичной концовке поединка одержал Канзас-Сити. Чифс набрали победные три очка благодаря филд-голу Харрисона Баткера за 11 секунд до конца противостояния.

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Супербоул-2023

Филадельфия Иглз - Канзас-Сити Чифс 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)

Самым ценным игроком матча был признан квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс. По итогам Супербоула он набрал 182 пасовых ярда и три тачдауна.

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Для Махоумса эта награда MVP Супербоула стала второй за карьеру. Первый раз он получил ее по итогам Супербоула-54 в 2019 году.

Кроме того, Махоумс стал первым игроком в истории, который был признан самым ценным игроком сезона НФЛ и победил в Супербоуле.

Отметим, что этот титул стал для Канзас-Сити третьим в истории. Ранее Чифс становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.