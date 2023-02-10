Патрик Махоумс – MVP сезона в НФЛ

Квотербек Канзас Сити во второй раз в карьере получил награду.

Ночью лидер Канзас-Сити Чифс Патрик Махоумс получил награду лучшего игрока сезона в Национальной футбольной Лиге.

48 из 50 респондентов поставили Махоумса на первое место в своих бланках для голосования.

В общей сложности квотербек получил 490 баллов, вторым в списке стал Джош Аллен из Баффало (193), а третьим Джейлен Хертс из Филадельфии (151).

Для Махоумса это вторая награда МВП в карьере.

Уже на этой неделе Канзас-Сити сыграет в рамках финального матча НФЛ. На ISPORT можно узнать где и когда смотреть Супербоул-2023.