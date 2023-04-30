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Ковтун завоевал еще два "золота" на Кубке мира по гимнастике, Чепурный заработал "серебро"

Очень богатыми на награды для украинских спортсменов оказались финалы соревнований.
Сегодня, 17:23
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в египетском Каире состоялись финальные выступления на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Илья Ковтун, который пробился в пять финалов Кубка мира, принес Украине еще две золотые медали.

Сначала 19-летний украинец победил на параллельных брусьях, где он является действующим чемпионом Европы. Илья за свое выступление заработал 14,830 балла.

А 14,100 балла, которые он заработал во втором финале, позволили ему выиграть "золото" на перекладине. 

Он также должен был выступить в опорном прыжке, но снялся с соревнования. Однако в этом же финале выступил другой украинец.

Назар Чепурный набрал 14,799 балла, благодаря чему он записал на свой счет серебряную медаль. Этот подиум стал для него первым после длительного перерыва.

Напомним, что днем ранее Илья Ковтун выиграл "золото" в свободных упражнениях, а также стал третьим на коне, причем "бронзу" он поделил с представителем Армении, так как оба спортсмена показали идентичный результат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Кубок мира Илья Ковтун

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