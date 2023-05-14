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Cборная Украины по фехтованию на шабле вышла в финал отборочного на Олимпиаду КМ

Наша национальная команда может выступить на ОИ-2024.
Сегодня, 14:05
Ольга Харлан
Ольга Харлан

В Грузии проходит этап Кубка мира по фехтованию, по итогам которого разыгрываются путевки на Олимпиаду.

Наша женская сборная по фехтованию на шабле в составе из Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой вышла в финал.

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В полуфинале украинки с общим счетом 45:36 переиграли национальную команду Италии.

За золото спортсменки сразятся с представительницами Соединенных Штатов Америки.

 


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