Cборная Украины по фехтованию на шабле вышла в финал отборочного на Олимпиаду КМ

Наша национальная команда может выступить на ОИ-2024.

В Грузии проходит этап Кубка мира по фехтованию, по итогам которого разыгрываются путевки на Олимпиаду.

Наша женская сборная по фехтованию на шабле в составе из Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой вышла в финал.

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В полуфинале украинки с общим счетом 45:36 переиграли национальную команду Италии.

За золото спортсменки сразятся с представительницами Соединенных Штатов Америки.