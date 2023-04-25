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"Эти решения очень расстраивают": Харлан раскритиковала возвращение россиян и белорусов в спорт

Украинка сосредоточена на борьбе за страну и против агрессоров.
Сегодня, 11:04
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась мнением по поводу решения Международной федерации фехтования допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

По словам украинки, мир должен объединиться против стран-агрессоров, а не стоять в стороне.

"Эти решения очень расстраивают. Ты считаешь, что мир сможет понять тебя, что некоторые европейские федерации, американские, канадские нас поддержат, но этого оказалось недостаточно. Мы были бы очень рады, если бы нас поддержал весь мир, а не просто стоял в стороне и смотрел, что там конфликт. Это не конфликт, это война".

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Харлан также сообщила, что готовиться к Олимпийским играм.

"Я еще спортсмен, я еще тренируюсь и выступаю. Впереди, я надеюсь, Олимпиада. Буду делать все, чтобы туда попасть. Мы тренируемся с новым старшим тренером в Италии, где сейчас безопасно. Работа кипит, готовимся к Олимпийским играм", - рассказала девушка в интервью Телеканалу Дім.

Ранее сообщалось, что Романчук заработал очередную лицензию на участие в Олимпиаде-2024.


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