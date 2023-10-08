Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике

21-летний украинец подвинул с пьедестала своего более имменитого соотечественника.

В бельгийском Антверпене проходит последний день соревнований в рамках Чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Сегодня, 8 октября, состоялся мужской финал в категории опорный прыжок, который принес Украине очередную награду.

Наш спортсмен Назар Чепурный стал третьим, получив в сумме 14,766 балла. Для 21-летнего гимнаста это первая медаль ЧМ в карьере.

Отметим, что Назар подвинул с пьедестала более имменитого украинского гимнаста Игоря Радивилова, который стал соответственно четвертым.

Первое место занял Джейк Джерман из Великобритании, а серебро завоевал Хой Янг из США.

Напомним, ранее сообщалось, что Илья Ковтун завоевал серебро в мужском многоборье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!