МОК решил не менять условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

В марте 2024 года станет известна судьба стран-агрессоров.

На олимпийском саммите в Швейцарии были обсуждены вопросы участия спортсменов из россии и белоруссии в предстоящих Олимпийских играх в Париже 2024 года.

МОК опубликовал коммюнике, в котором подчеркнута миссия спорта в построении мира, но также высказано сожаление о воздействии ограничений на спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

Резолюция саммита поддерживает идею, что Олимпийские игры должны способствовать миру, развитию и включению, несмотря на нынешнюю геополитическую обстановку.

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МОК подчеркнул, что "нейтральные атлеты" с российским и белорусским паспортами могут участвовать, но при соблюдении четких ограничений, сохраняя устоявшуюся практику защиты прав спортсменов на уровне международных соревнований.

При этом, решение о возможном участии россиян и белорусов на ОИ будет принято в марте.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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