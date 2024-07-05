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Хакими и компания: Африканский соперник сборной Украины назвал состав на Олимпиаду

В расширенную заявку команды Марокко вошли 22 исполнителя.
Сегодня, 14:31
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Олимпийская сборная Марокко, которая является соперником Украины на футбольном турнире на Играх-2024 в Париже, огласила расширенную заявку команды.

В список вошли 22 футболиста, 18 из которых попадут в окончательный состав.

В сборную были вызваны три игрока старше 23 лет: голкипер Аль-Вахды Мунир Мохаммеди, защитник ПСЖ Ашраф Хакими и нападающий Суфьян Рахими.

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Заявка олимпийской сборной Марокко:

Вратари: Мохамед Асмама (Юнион Турага), Рашид Ганими (Рабат), Мунир Мохаммеди (Аль-Вахда, Саудовская Аравия)

Защитники: Адиль Тахиф (Беркан), Хайтам Манаут, Акрам Неккаш (оба - Юнион Турага), Закария эль-Вахди (Генк, Бельгия), Айман эль-Вафи (Лугано, Швейцария), Мехди Букамир (Шарлеруа, Бельгия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Франция)

Полузащитники: Эль-Мехди эль-Мубарик (Раджа), Уссама Таргаллин, Яссин Кехта (оба - Гавр, Франция), Бенджамин Бушуари (Сент-Этьен, Франция), Уссама эль-Аззузи (Болонья, Италия), Амир Ричардсон (Ренн, Франция), Биляль эль-Ханнус (Генк, Бельгия)

Нападающие: Эль-Мехди Махуб (Раджа), Абде Эззалзули (Бетис, Испания), Ильяс Ахомаш (Вильярреал, Испания), Суфьян Рахими (Аль-Айн, ОАЭ), Эллис Бен-Сегир (Монако, Франция)

Напомним, что сборная Украины ранее также огласила расширенную заявку на Олимпиаду-2024.

На Играх украинцы встретятся с Ираком (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентиной (30 июля).

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