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Соперник сборной Украины объявил заявку на Олимпиаду

Аргентина будет обходиться без Лионеля Месси
Сегодня, 17:53
Сборная Аргентины U-23 / Getty Images
Сборная Аргентины U-23 / Getty Images

Аргентина определилась с составом олимпийской сборной на футбольный турнир Олимпийских игр в Париже.

Среди игроков старше 23 лет в заявку попали Николас Отаменди, Хулиан Альварес и Херонимо Рульи. Также среди относительно известных игроков стоит отметить попадание в заявку Лукаса Бельтрана из Фиорентины, Джулиано Симеоне - сына Диего Симеоне, Тьяго Альмаду, который считается одним из самых талантливых игроков МЛС и Клаудио Эчевери, который принадлежит Манчестер Сити.

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Вратари: Леандро Брей, Херонимо Рульи

Защитники: Марко ди Чезаре, Хулио Солер, Хоакин Гарсия, Гонсало Лухан, Николас Отаменди, Бруно Амионе

Полузащитники: Эзекиэль Фернандес, Сантяьго Хеззе, Кристиан Медина, Кевин Занон

Нападающие: Джулиано Симеоне, Лусиано Гонду, Тьяго Альмада, Хулиан Альварес, Клаудио Эчеверри, Лукас Бельтран.

Стоит отметить, что несмотря на активные слухи Лионель Месси все же не сыграет за свою олимпийскую сборную в Париже

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада аргентина

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