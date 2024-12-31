Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Геращенко сообщила о беременности
Украинка опубликовала милый пост.
Украинская спортсменка в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила о беременности.
Девушка опубликовала фото в своих социальных сетях.
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"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны.
2025. Ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", – написала Геращенко.
В 2024 году Ирина стала бронзовым призером Олимпийских игр и завоевала медаль такого же достоинства на чемпионате Европы.
Напомним, Анжелика Терлюга впервые стала мамой.
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