UFC анонсировал бой Порье – Чендлер

UFC анонсировал поединок топовых легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера состоится 13 ноября на турнире 281 в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

The fight you’ve all been asking for!

@DustinPoirier is set to take on @MikeChandlerMMA at #UFC281 🍿



