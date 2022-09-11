UFC анонсировал бой Порье – Чендлер
Топовые легковесы сойдутся в ноябре.
UFC анонсировал поединок топовых легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера состоится 13 ноября на турнире 281 в Нью-Йорке.
Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.
The fight you’ve all been asking for!— UFC (@ufc) September 11, 2022
@DustinPoirier is set to take on @MikeChandlerMMA at #UFC281 🍿
[ Nov 12 | @TheGarden | https://t.co/IRCmP19XGr ] pic.twitter.com/JRkX4QraIE
Напомним, Порье в последний раз дрался в декабре 2021-го, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре. В свою очередь Чендлер в мае 2022-го нокаутировал во втором раунде Тони Фергюсона.
Ранее сообщалось, что Чендлер назвал бойца, с которым хотел бы провести претендентский поединок.