UFC анонсировал бой Порье – Чендлер

UFC анонсировал поединок топовых легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера состоится 13 ноября на турнире 281 в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

Напомним, Порье в последний раз дрался в декабре 2021-го, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре. В свою очередь Чендлер в мае 2022-го нокаутировал во втором раунде Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что Чендлер назвал бойца, с которым хотел бы провести претендентский поединок.