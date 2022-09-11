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UFC анонсировал бой Порье – Чендлер

Топовые легковесы сойдутся в ноябре.
Сегодня, 11:40
UFC / Getty Images
UFC / Getty Images
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UFC анонсировал поединок топовых легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера состоится 13 ноября на турнире 281 в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

Напомним, Порье в последний раз дрался в декабре 2021-го, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре. В свою очередь Чендлер в мае 2022-го нокаутировал во втором раунде Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что Чендлер назвал бойца, с которым хотел бы провести претендентский поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье майкл чендлер
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