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"Слава Украине!": Грузин Двалишвили сделал громкое заявление после избиения россиянина Яна

Триумфатор поединка поддержал украинский народ, призвав остановить войну.
Сегодня, 10:28
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Грузин Мераб Двалишвили в главном событии турнира UFC Fight Night 221, который состоялся в ночь на воскресенье, 12 марта, одержал победу в легчайшей весовой категории над россиянином Петром Яном.

Грузинский боец доминировал на протяжении всего поединка, уверенно одолев представителя страны-террориста, который поддерживает агрессию своего государства.

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После своего триумфа Двалишвили высказался в поддержку грузинского и украинского народов, призвав остановить войну.

"Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны", - заявил Двалишвили.

Напомним, что Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Мераб Двалишвили

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