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Тони Фергюсона арестовали за вождение в алкогольном состоянии - его пикап врезался в две машины и перевернулся

Американскому бойцу грозит лишение прав за ДТП возле ночного клуба в Голливуде.
Сегодня, 08:14
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, американский боец на своем пикапе протаранил две припаркованные машины у ночного клуба в Голливуде. В результате ДТП автомобиль Фергюсона перевернулся на бок. 

Полицейские, прибывшие на место, предложили американцу пройти тест на трезвость, но тот отказался. 

В результате Тони был арестован на месте ДТП за вождение нетрезвым. Ему грозит лишение прав из-за отказа пройти тест на алкоголь.

Отмечается, что одним из владельцев поврежденных машин является американский рэпер Cash Gotti. Никто в аварии не пострадал.

Напомним, что 39-летний Фергюсон имеет серию из пяти поражений подряд в UFC. В последний раз он побеждал в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что погиб бывший боец UFC Фелипе Коларес.


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Тони Фергюсона арестовали за вождение в алкогольном состоянии - его пикап врезался в две машины и перевернулся
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