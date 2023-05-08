Тони Фергюсона арестовали за вождение в алкогольном состоянии - его пикап врезался в две машины и перевернулся

Американскому бойцу грозит лишение прав за ДТП возле ночного клуба в Голливуде.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, американский боец на своем пикапе протаранил две припаркованные машины у ночного клуба в Голливуде. В результате ДТП автомобиль Фергюсона перевернулся на бок.

Полицейские, прибывшие на место, предложили американцу пройти тест на трезвость, но тот отказался.

В результате Тони был арестован на месте ДТП за вождение нетрезвым. Ему грозит лишение прав из-за отказа пройти тест на алкоголь.

Correction: Tony Ferguson was the former INTERIM Lightweight Champion in the UFC. pic.twitter.com/TIwAsECGBr — MMAFayce ™ (@MMAFayce) May 7, 2023

Отмечается, что одним из владельцев поврежденных машин является американский рэпер Cash Gotti. Никто в аварии не пострадал.

Напомним, что 39-летний Фергюсон имеет серию из пяти поражений подряд в UFC. В последний раз он побеждал в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что погиб бывший боец UFC Фелипе Коларес.