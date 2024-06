Джонс потроллил Махачева за невзрачную победу над Порье

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о победе Ислама Махачева над Дастином Порье.

"Итак, давайте разберемся. Он только что прошел через дикую зарубу и оформил сабмишен на последней минуте".

"Это делает его лучшим? Полагаю, все из-за травмы, после которой он внезапно растерял все навыки. Просто любопытствую", − написал в соцсетях Джонс.

Jon Jones criticizes Islam Makhachev's performance against Dustin Poirier:



"You go through an absolute dogfight and pull off a last-minute submission. And that's what makes you the best?"



