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Свитолина прокомментировала выход в следующий раунд Ролан Гаррос

Элина отметила, что на Ролан Гаррос она всегда хорошо выступает.
Вчера, 15:04       Автор: Василий Медвидь
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о прохождении во второй раунд Ролан Гаррос.

Спортсменка заявила, что она каждый год хорошо выступает на этом турнире.

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"Как мне удалось быть такой эффективной? Это опыт, накопленный за долгое время. Я уверена, что на Ролан Гаррос я всегда показываю свой лучший теннис, однако в прошлом были разные ситуации. Каждый раз это испытание - быть готовой в первом раунде. Много давления. Я очень довольна сегодняшним выступлением и тем, как я отыграла весь матч".

Во втором раунде Элина сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондар. Матч пройдет 28 мая.

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