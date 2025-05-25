Ястремская преодолела первый раунд Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на Ролан Гаррос-2025.
В первом круге Открытого чемпионата Франции украинка в двух сетах одержала победу над обладательницей wild card Дестани Аявой из Австралии.
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Матч продолжался 1 час и 15 минут.
Ролан Гаррос-2025
Одиночный разряд, первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Дестани Аява (Австралия, WC) 7:5, 6:1
В следующем раунде Ястремскую ожидает встреча с победительницей матча между еще одной украинкой Анастасией Соболевой и "нейтралкой" Дианой Шнайдер.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.
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