Ястремская преодолела первый раунд Ролан Гаррос

Украинская теннисистка обыграла австралийку и может встретиться с соотечественницей.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на Ролан Гаррос-2025.

В первом круге Открытого чемпионата Франции украинка в двух сетах одержала победу над обладательницей wild card Дестани Аявой из Австралии.

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Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос-2025

Одиночный разряд, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Дестани Аява (Австралия, WC) 7:5, 6:1

В следующем раунде Ястремскую ожидает встреча с победительницей матча между еще одной украинкой Анастасией Соболевой и "нейтралкой" Дианой Шнайдер.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.

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