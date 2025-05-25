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Свитолина легко прошла во второй раунд Ролан Гаррос

Элина первой из украинок начала выступления на турнире.
Вчера, 13:30       Автор: Василий Медвидь
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В рамках первого раунда Ролан Гаррос Элина Свитолина встретилась с представительницей Турции Зейнеп Сьонмез

Украинская спортсменка была явной фавориткой «на бумаге» и ожидаемо не почувствовала серьезного сопротивления от менее опытной соперницы.

В первом сете Элина победила со счетом 6:1, вторая партия закончилась с аналогичным счетом, хотя, стоит отметить, что продлилась она немного дольше (33 минуты длился первый сет, 39 минут - второй - прим.), в основном из-за того, что у Свитолиной возникли трудности в последнем гейме и Сьонмез до последнего пыталась удержаться в матче.

Соперница украинки в следующем раунде определяется сейчас в поединке между немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и венгеркой Анной Бондар.

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Элина Свитолина - Зейнеп Сьонмез 6:1, 6:1

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