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"Трудно выразить словами все, что мы разделили вместе": Джокович поблагодарил Федерера за соперничество

Эти двое провели между собой множество выдающихся поединков на корте, войдя в историю в статусе одних из лучших теннисистов.
Сегодня, 17:53
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После того, как Рафаэль Надаль обратился к Роджеру Федереру, который объявил о завершении карьеры, настало очередь третьего представителя большого трио тенниса выразить благодарность и уважение швейцарцу.

Седьмая ракетка мира Новак Джокович также опубликовал у себя в Instagram пост, в котором поблагодарил Федерера за их многолетнее соперничество и пожелал всего наилучшего в дальнейшей жизни вне теннисного корта.

"Роджер, в этот день трудно выразить словами все, что мы вместе разделили в этом виде спорта. Более десяти лет невероятных моментов и сражений, о которых стоит вспомнить".

"Твоя карьера задала тон тому, что значит достигать совершенства и быть лидером, честно и уравновешенно. Для меня большая честь знать тебя на корте и за его пределами, и еще на протяжении многих лет впереди".

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"Я знаю, что в этой новой главе тебя, Мирку, детей, всех твоих близких и поклонников ждут удивительные вещи. От нашей семьи к вашей, мы желаем вам много радости, здоровья и процветания в будущем. С нетерпением жду возможности отметить твои достижения и увидеть тебя в Лондоне".

Последним турниром для Роджера Федерера станет кубок Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Роджер Федерер Новак Джокович ATP
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