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Россиян и белорусов допустят к участию в Australian Open-2023

Представители страны-агрессора и ее пособника смогут выступить в нейтральном статусе.
Сегодня, 15:51
Россияне и белорусы выступят на Australian Open в нейтральном статусе / Getty Images
Россияне и белорусы выступят на Australian Open в нейтральном статусе / Getty Images

Руководящий орган австралийских теннисных соревнований Tennis Australia подтвердил, что россияне и белорусы будут допущены к Australian Open-2023.

При этом отмечается, что представители страны-террориста и ее пособника будут выступать под нейтральным флагом, сообщает Express.

"Россияне и белорусы могут принимать участие в международных теннисных соревнованиях в индивидуальном порядке - без флагов и национальной принадлежности, что и произойдет в случае Australian Open-2023.

Tennis Australia продолжает оказывать поддержку Украине, ее сообществу и игрокам, в частности, через глобальную инициативу Tennis Plays for Peace, которая включает в себя благотворительную акцию перед Открытым чемпионатом Австралии", - говорится в заявлении Tennis Australia.

Напомним, что Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open война с россией

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