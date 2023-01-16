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На матч Australian Open между украинкой и россиянкой болельщик пришел в футболке с изображением путина

"Умные" люди есть везде.
Сегодня, 15:52
Екатерина Байндль обыграла представительницу россии / Getty Images
Екатерина Байндль обыграла представительницу россии / Getty Images

В рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка Екатерина Байндль (№95 WTA) встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой (№110 WTA).

Победительницей противостояния стала украинка, которая обыграла соперницу за три сеты -  7:5, 6:7, 6:1.

Примечательно, что во время поединка на трибунах были замечены болельщики в российской экипировки. Более того, один из них был в футболке, на которой есть изображение президента рф владимира путина.

Напомним, что организаторы Australian Open допустили россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом, а использовать знаки и флаги национальной принадлежности им запрещено.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Австралии осудил демонстрацию флага рф на Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: екатерина байндль

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