На матч Australian Open между украинкой и россиянкой болельщик пришел в футболке с изображением путина
В рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка Екатерина Байндль (№95 WTA) встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой (№110 WTA).
Победительницей противостояния стала украинка, которая обыграла соперницу за три сеты - 7:5, 6:7, 6:1.
Примечательно, что во время поединка на трибунах были замечены болельщики в российской экипировки. Более того, один из них был в футболке, на которой есть изображение президента рф владимира путина.
On the @AustralianOpen stands today— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 16, 2023
📷 AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake https://t.co/NKuw68YIir pic.twitter.com/Lkt7AswFh9
Напомним, что организаторы Australian Open допустили россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом, а использовать знаки и флаги национальной принадлежности им запрещено.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Австралии осудил демонстрацию флага рф на Australian Open.