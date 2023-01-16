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Посол Украины в Австралии осудил демонстрацию флага рф на Australian Open

Представители страны-агрессора плевать решили на правила.
Сегодня, 15:25
Australian Open / Getty Images
Australian Open / Getty Images

В рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка Екатерина Байндль (№95 WTA) встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой (№110 WTA).

Победительницей противостояния стала украинка, которая обыграла соперницу за три сеты -  7:5, 6:7, 6:1.

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Стоит отметить, что в матче произошел скандал, а именно: на матче был вывешен флаг россии.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко опубликовал пост в Twitter, в котором призвал организаторов Australian Open отреагировать на демонстрацию российского флаг.

"Я решительно осуждаю публичные демонстрации российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага", - написал Мирошниченко.

Напомним, что организаторы Australian Open допустили россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом, а использовать знаки и флаги национальной принадлежности им запрещено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: австралиан опен

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