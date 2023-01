Посол Украины в Австралии осудил демонстрацию флага рф на Australian Open

В рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка Екатерина Байндль (№95 WTA) встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой (№110 WTA).

Победительницей противостояния стала украинка, которая обыграла соперницу за три сеты - 7:5, 6:7, 6:1.

Читай также: Australian Open-2023: Костюк, Калинина, Байндль прошли дальше, Ястремская и Цуренко покинули турнир

Стоит отметить, что в матче произошел скандал, а именно: на матче был вывешен флаг россии.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко опубликовал пост в Twitter, в котором призвал организаторов Australian Open отреагировать на демонстрацию российского флаг.

"Я решительно осуждаю публичные демонстрации российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага", - написал Мирошниченко.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF