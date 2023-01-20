Никто не остался: Байндль проиграла Остапенко на Australian Open
В пятницу, 20 января, стартовал третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В рамках соревновательного дня состоялся поединок с участием украинки Екатерины Байндль (№95 WTA) и латышки Елены Остапенко (№17 WTA).
Победительница противостояния определилась по итогам двух сетов, а победу добыла Остапенко. Украинка смогла выиграть лишь три сеты за всю игру.
Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, третий раунд, 20 января
Екатерина Байндль (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) - 3:6, 0:6
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Екатерина допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из одного.
Что касается Остапенко, то она совершила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.
Отметим, что Костюк покинула Australian Open, проиграв без шансов сопернице из ТОП-3.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.