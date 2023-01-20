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Никто не остался: Байндль проиграла Остапенко на Australian Open

Все украинские спортсменки завершили выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня, 08:32
Екатерина Байндль / Getty Images
Екатерина Байндль / Getty Images

В пятницу, 20 января, стартовал третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В рамках соревновательного дня состоялся поединок с участием украинки Екатерины Байндль (№95 WTA) и латышки Елены Остапенко (№17 WTA).

Победительница противостояния определилась по итогам двух сетов, а победу добыла Остапенко. Украинка смогла выиграть лишь три сеты за всю игру.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, третий раунд, 20 января

Екатерина Байндль (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) - 3:6, 0:6

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Екатерина допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из одного.

Что касается Остапенко, то она совершила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.

Отметим, что Костюк покинула Australian Open, проиграв без шансов сопернице из ТОП-3.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: екатерина байндль

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