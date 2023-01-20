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Костюк покинула Australian Open, проиграв без шансов сопернице из ТОП-3

Вторая украинка не смогла преодолеть третий круг соревнования.
Сегодня, 07:32
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В пятницу, 20 января, стартовал третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В рамках соревновательного дня состоялся поединок с участием украинки Марты Костюк (№61 WTA) и американки Джессики Пегулы (№3 WTA).

Опытная американка не оставила шансов нашей спортсменке, выиграв поединок за два сеты. Примечательно, что Костюк выиграла всего лишь два гейма.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, третий раунд, 20 января

Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) - 0:6, 2:6

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Марта сделала одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из девяти.

В свою очередь, Пегула допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 12.

Отметим, что Калинина вылетела с Australian Open, проиграв Крейчиковой.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.


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