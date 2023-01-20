Калинина вылетела с Australian Open, проиграв Крейчиковой
Украинка завершила выступление на турнире в Австралии.
В пятницу, 20 января, стартовал третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В рамках соревновательного дня состоялся поединок с участием украинки Ангелины Калининой (№39 WTA) и представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№23 WTA).
По итогам двух сетов победительницей встречи стала Крейчикова.
Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, третий раунд, 20 января
Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) - 2:6, 3:6
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время украинка допустили три двойных ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырех.
На счету Барборы три подачи навылет, две двойных ошибки и пять использованных брейк-поинтов из семи.
Отметим, что на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.