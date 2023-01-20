Калинина вылетела с Australian Open, проиграв Крейчиковой

Украинка завершила выступление на турнире в Австралии.

В пятницу, 20 января, стартовал третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В рамках соревновательного дня состоялся поединок с участием украинки Ангелины Калининой (№39 WTA) и представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№23 WTA).

По итогам двух сетов победительницей встречи стала Крейчикова.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)

WTA, третий раунд, 20 января

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) - 2:6, 3:6

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время украинка допустили три двойных ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырех.

На счету Барборы три подачи навылет, две двойных ошибки и пять использованных брейк-поинтов из семи.

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