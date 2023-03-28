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"Не знаю, когда снова сыграю": Надаль оценил состояние своего здоровья

Испанский теннисист рассказал, как проходит восстановление после травмы.
Сегодня, 12:11
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что пока не знает, когда сможет возобновить выступления после травмы.

22-кратный чемпион турниров Больших шлемов опроверг информацию о том, что он может вернуться на корт в апреле в Монте-Карло.

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"Не знаю, откуда информация о моем участии в турнире в Монте-Карло, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать.

Я продолжаю двигаться своим путем и не знаю, когда снова сыграю. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Если бы я знал дату возвращения, то назвал бы ее.

Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда уверен в этом", - цитирует Надаля Marca.

Напомним, что Надаль не играет из-за травмы бедра с января после вылета с Australian Open-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль ATP

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