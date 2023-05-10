Свитолина: Всема способами хочу убеждаться, что Украина все еще остается в повестке дня

Теннисистка решила напоминить, что гражданам нашей страны все еще необходимо помогать.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после матча с соотечественницей Лесей Цуренко высказалась о войне в нашей стране.

По словам спортсменки, она хочет убедиться, что Украина все еще остается в новостях.

Всеми возможными способами я хочу убедиться, что Украина все еще в повестке дня.

Выступать на турнирах, пытаться организовывать события, общаться с людьми вокруг - это действительно важно.

Война продолжается, поэтому нам нужно продолжать помогать людям", - сказала Свитолина.

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей и Элины Свитолиной, и Леси Цуренко.