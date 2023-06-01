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"Я сражаюсь за свою страну": Свитолина рассказал, как узнала о войне

Украинка раскрыла свои чувства и переживания в связи с боевыми действиями в стране.
Сегодня, 10:45
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) рассказала о том, как узнала о начале полномасштабной войны.

По словам теннисистки, она находилась в Мексике, когда началась война с Россией.

"Для меня, когда я выхожу на корт, я просто пытаюсь думать о боевом духе, который есть у всех нас, украинцев и о том, как украинцы борются за свои ценности, за свою свободу в Украине. И я, я бьюсь здесь, на своей собственной линии фронта, понимаете".

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Украинка призналась, что ее подход к игре кардинально изменился.

"Я не могу скучать. Я не могу быть рассеянной в некоторых вопросах. Я просто проиграю, понимаете. Именно поэтому я помню, когда началась война, я была в Мексике, в Монтеррее, и мне было очень, очень грустно. Я чуть не расплакалась, когда вышла на корт. Мне было очень тяжело.

Тогда я подумала, что теперь каждый раз, когда я выхожу на корт, буду выкладываться на 100% и отдавать все силы, потому что я здесь, чтобы сделать что-то для своей страны. У меня есть флаг рядом с моим именем, поэтому я сражаюсь за свою страну, и я буду делать это каждый раз, когда выхожу на корт", - сказала Свитолина.

Отметим, что в третьем круге Ролан Гаррос Свитолина сыграет против россиянки Анны Блинковой. На ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки турнира.

Источник: БТУ

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