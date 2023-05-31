"Это уже невероятно": Свитолина оценила выход в третий раунд Ролан Гаррос

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой выход в третий круг Ролан Гаррос-2023.

Во втором раунде турнира украинка в трех сетах победила австралийку Сторм Хантер и теперь сыграет с теннисисткой без страны Анной Блинковой.

"Было действительно очень тяжело играть со Сторм, она вышла на корт и со старта просто забивала везде виннеры. Она очень хорошо играла. Я думаю, и я играла не настолько уж плохо, но она была лучшим игроком на корте в первой партии. Мне надо было заново собраться и попытаться показать свою лучшую игру. Дальше уже было значительно лучше, второй и третий сеты - это уже был хороший матч от меня.

Играть сейчас на Ролан Гаррос - это очень особенный шанс. Это уже невероятно, что я играю здесь, и что я успешно прошла два раунда. Еще в январе я даже и подумать не могла, что буду на таком этапе, в такой форме и играть хорошо против хороших игроков. Чрезвычайно особенное время для меня. Большое спасибо за поддержку, она действительно меня подбадривает быть лучше", - приводит слова Свитолиной Btu.org.ua.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2023.