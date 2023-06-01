Костюк эмоционально отреагировала на решение Минспорта о запрете участия в соревнованиях
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№39 WTA) поделилась мнением о своем отношении к запрету украинцам выступать на турнирах, где присутствуют россияне и белорусы.
По словам спортсменки, она не согласна с решением Министерства молодежи и спорта.
"Многие уважают наши интервью, нашу позицию, что мы продолжаем бороться за то, что россияне и белорусы должны быть отстранены от всех видов спорта, включая Олимпиаду. Просто я не согласна с решением Министерства, что мы должны не выступать".
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"А так многие поддерживают. Скажу о теннисе – многие боятся выражать свое мнение. Я сейчас говорю об иностранных спортсменах – не русских, белорусах, украинцах. Преимущественно нас поддерживают поляки, англичане, австралийцы, чехи. Так, чтобы регулярно", - рассказала Костюк в интервью ТСН.
Ранее белорусская теннисистка не стала отвечать на вопросы о войне и поддержке Лукашенко.