Сразу семь бельгийских теннисистов были отстранены за договорные матчи

Все они были завербованы одним и тем же преступным синдикатом.

Международное теннисное агентства по добропорядочности (ITIA) отстранило сразу семерых бельгийских теннисистов, пишет The Brussels Times.

Всех их обвинили в участии в договорных матчах, и все семеро признали свою вину.

В период с 2014 по 2018 года некий криминальний синдикат подкупал теннистов для организации договорных матчей. Сообщается, что в этот период они провели около 375 таких встреч.

На текущий момент глава синдиката Григор Саргсян арестован, ему присудили пять лет тюремного заключения. Также сейчас расследуются случаи с теннистами из других стран.

Что касается, бельгийских спортсменов, они получили отстранения на четыре года. Наиболее известный из них - Артур де Греф, который в 2017 был на 113 месте в рейтинге ATP.

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