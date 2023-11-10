iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сразу семь бельгийских теннисистов были отстранены за договорные матчи

Все они были завербованы одним и тем же преступным синдикатом.
Сегодня, 19:37
Артур де Греф / Getty Images
Артур де Греф / Getty Images

Международное теннисное агентства по добропорядочности (ITIA) отстранило сразу семерых бельгийских теннисистов, пишет The Brussels Times.

Всех их обвинили в участии в договорных матчах, и все семеро признали свою вину.

В период с 2014 по 2018 года некий криминальний синдикат подкупал теннистов для организации договорных матчей. Сообщается, что в этот период они провели около 375 таких встреч.

На текущий момент глава синдиката Григор Саргсян арестован, ему присудили пять лет тюремного заключения. Также сейчас расследуются случаи с теннистами из других стран.

Что касается, бельгийских спортсменов, они получили отстранения на четыре года. Наиболее известный из них - Артур де Греф, который в 2017 был на 113 месте в рейтинге ATP.

Напомним, что на нашем сайте доступно расписание украинских теннисток на Кубке Билли Джин Кинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля
Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки
Малиновский - в запасе на матч против Вероны Малиновский - в запасе на матч против Вероны
Франция отказала Украине в экстрадиции президента Ворсклы Франция отказала Украине в экстрадиции президента Ворсклы
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля
Другие страны21:29
Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки
Европа21:02
Малиновский - в запасе на матч против Вероны
Украина20:58
Франция отказала Украине в экстрадиции президента Ворсклы
Европа20:33
Ювентус подпишет новый контракт с игроком, который дисквалифицирован из-за ставок
Европа20:06
Арсенал попробует подписать хавбека, который должен был стать заменой Бускетсу
Европа20:02
Реал подтвердил травму Кепы
Теннис19:37
Сразу семь бельгийских теннисистов были отстранены за договорные матчи
Олимпийские виды19:28
Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK