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Украина - Нидерланды: расписание и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг

ISPORT.ua представляет вашему вниманию календарь и результаты всех матчей теннисного турнира.
Сегодня, 13:50
Украина сыграет с Нидерландами / ФТУ
Украина сыграет с Нидерландами / ФТУ

В субботу и воскресенье, 11-12 ноября, в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena состоится матч раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Нидерландов. 

В состав украинской национальной команды для противостояния с нидерландками были включены пять теннисисток: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

В первый соревновательный день 11 ноября на корт выйдет Калинина, встретившись с Сюзаной Ламерс, и Ястремская, соперницей которой станет Аранча Рус.

Расписание и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг

Суббота, 11 ноября

  • Ангелина Калинина - Сюзан Ламенс
  • Даяна Ястремская - Аранча Рус

Воскресенье, 12 ноября

  • Ангелина Калинина - Аранча Рус
  • Даяна Ястремская - Сюзан Ламенс
  • Людмила Киченок/Надежда Киченок - Арианне Хартоно/Деми Схюрс

Общий счет: Украина - Нидерланды 0:0

Начало матчей в оба игровых дня запланировано на 12:00 по киевскому времени.

В воскресенье капитаны команд могут сделать замены, но не позже чем за час до начала поединка.

Победители матча плей-офф получат возможность выступить в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в 2024 году.

Напомним, что в апреле этого года Украина второй раз подряд не смогла выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, уступив в квалификации Чехии со счетом 1:3.

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