Канада впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг

В финале они сумели одолеть сборную Италии.

Сборная Канады стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году.

Канадки провели очень сильный турнир, выйдя из группы с первого места, где они одолели Польшу и Испанию.

Затем в полуфинале уверенно обыграли 11-кратных обладательниц кубка сборную Чехии со счетом 2:1, а в финале одолели Италию.

Для сборной Канады это первая победа в истории, ранее их лучшим достижением был полуфинал Кубка в 1988 году.

Интересно, что теперь Канада - чемпион мира среди женщин и мужчин, в прошлом году сборная выиграла Кубок Дэвиса, а в этом году может защитить титул.

С результатами украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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