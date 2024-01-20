Цуренко: Накануне нового года мой друг вернулся из плена, в котором провел 1,5 года

В рамках Australian Open украинка Леся Цуренко проиграла беларуске Арине Сабаленка со счетом 0:6, 0:6 и вылетела с турнира, что порадовало некоторых любителей тенниса.

В своем Instagram спортсменка ответила хейтерам, рассказав, что накануне нового года ее друг в ужасном состоянии вернулся из российского плена, но ее радует, что он жив.

"Я заметила, что мое вчерашнее поражение осчастливила многих людей. поэтому мой новый пост для вас. пожалуйста, не стесняйтесь высказать мне все, что вы хотите.

Надеюсь, это сделает вас счастливыми еще на некоторое время. но знаете, накануне нового года мой друг вернулся из российского плена, в котором провел 1,5 года. Потеряв 55 килограммов веса и с инфекцией в ногах, но главное, что он жив. это настоящее счастье.

Так что я надеюсь, что и у вас будут реальные причины чувствовать себя счастливыми в жизни, а не из-за поражения какого-то случайного теннисиста, которого вы даже не встречали в своей жизни", - написала Леся.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей Леси Цуренко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!