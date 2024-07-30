Надаль назвал условие, при котором он завершит карьеру после Олимпиады-2024

Испанец выделил фактор, который определит его судьбу в теннисе.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своем будущем после поражения от Новака Джоковича (1:6, 4:6) на Олимпиаде в Париже.

Легендарный спортсмен признался, что все будет зависить от его здоровья.

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"Каждый день, да? Вы каждый день хотите, чтобы я ушел? Спрашиваете об этом каждый раз.

Я каждый день стараюсь изо всех сил. Когда этот турнир закончится, я приму необходимые решения, основываясь на том, как буду себя чувствовать и чего хотеть. Сегодня я не знаю.

Для многих это может показаться не имеющим смысла, но последние два года я страдал. Если я почувствую, что уже не могу соревноваться, я приму решение остановиться. Я просто стараюсь показывать свой максимум каждый день и наслаждаться тем, что приносит мне удовольствие уже долгое время", - приводит слова Рафаэля RFI.

Отметим, что Надаль продолжит выступление на Играх в Париже в парном разряде, где он играет с Карлосом Алькарасом.

Ранее Свитолина оценила свою победу над Пегулой на Олимпиаде-2024.

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