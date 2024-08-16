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Свитолина объяснила, почему сменила тренера – Элина возобновила сотрудничество с Бэттлсом

Украинка настроена побеждать под руководством Бэттлса.
Сегодня, 15:15
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила свое решение сменить тренера. Эллину сейчас тренирует Эндрю Бэтлс, под руководством которого украинка уже тренировалась в течение пяти лет, но в 2021 году прекратила сотрудничество.

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"Я думаю, что травма все объединила, а еще мне было очень тяжело психологически в течение шести месяцев, когда я испытывала боль. Многие вещи были для меня в серых тонах. Я чувствовала, что мне нужен свежий воздух.

Мы были в середине сезона, поэтому мне нужно было сразу найти кого-нибудь, с кем мне было бы комфортно. С Энди мы поддерживали контакт, а он закончил работу с Жиль Тайхманом. Все так сложилось, пока все хорошо. Мы постарались доработать некоторые моменты, и, надеюсь, сможем работать еще несколько лет", - цитирует Элину Tennis.com.

Напомним, ранее Элина работала под руководством нидерландского специалиста Рамона Слейтера, но решила не продолжать с ним профессиональные отношения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Элина Свитолина

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