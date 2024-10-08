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Цуренко – о победе над Бултер в Ухане: Я действительно счастлива

Украинка удачно стартовала на турнире в Ухане.
Сегодня, 12:50
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко неожиданно обыграла британку Кэти Бултер в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане.

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Украинка подвела итоги поединка, рассказав о своих эмоциях:

"Я действительно счастлива, я наслаждалась игрой на корте. Конечно, Кэти - невероятный игрок. И мне было сложно ее победить. Но я просто счастлива и рада тому, как играла. Мне понравилось мое настроение на корте, поэтому я реально счастлива.

Дальше я играю с Магдой. Я раньше встречалась с ней несколько раз. Это были очень тяжелые матчи, поэтому я взволнована и буду готовить себя к сложному противостоянию", - сказала украинка.

Напомним, в следующем круге Цуренко сыграет против представительницы Польши Магды Линнет.

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