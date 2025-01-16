Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 121 ракетке мира
В четверг, 16 января, российский теннисист Даниил Медведев (АТР 5) завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025.
Во втором круге представитель страны-агрессора встречался с 19-летним американским теннисистом Лернером Тьеном (АТР 121).
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За пять сетов американец сумел победить Медведева и выйти в следующий раунд туринра.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Лернер Тьен (США) – Даниил Медведев – 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)
Матч продолжался 4 часа 49 минут. В финальном сете Медведев подавал на матч при счете 6:5, однако Тьен оформил брейк.
Лернер впервые в карьере выступает на турнире серии Grand Slam. Он вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
Следующим соперником Тьена на АО-2025 станет француз Корентен Муте (Франция, АТР 69).
Напомним, Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей.
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