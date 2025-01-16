iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 121 ракетке мира

Поединок продолжался почти пять часов.
Сегодня, 18:42
Даниил Медведев / Getty Images
Даниил Медведев / Getty Images

В четверг, 16 января, российский теннисист Даниил Медведев (АТР 5) завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025.

Во втором круге представитель страны-агрессора встречался с 19-летним американским теннисистом Лернером Тьеном (АТР 121).

Читай также: Australian Open-2025: Свитолина и Ястремская присоединились к Костюк в третьем раунде

За пять сетов американец сумел победить Медведева и выйти в следующий раунд туринра.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Лернер Тьен (США) – Даниил Медведев – 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

Матч продолжался 4 часа 49 минут. В финальном сете Медведев подавал на матч при счете 6:5, однако Тьен оформил брейк.

Лернер впервые в карьере выступает на турнире серии Grand Slam. Он вышел в основную сетку турнира через квалификацию.

Следующим соперником Тьена на АО-2025 станет француз Корентен Муте (Франция, АТР 69).

Напомним, Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины сыграет матч за повышение на чемпионате мира по хоккею U-20 Сборная Украины сыграет матч за повышение на чемпионате мира по хоккею U-20
УХЛ: Днепр разгромил Крыжинку в ответном матче УХЛ: Днепр разгромил Крыжинку в ответном матче
NaVi играют против женской команды на BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция NaVi играют против женской команды на BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция
Паркер сделал смелый прогноз на бой с Дюбуа Паркер сделал смелый прогноз на бой с Дюбуа
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с самой плохой командой АПЛ, Динамо проведет два спарринга
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа и мир21:05
Сборная Украины сыграет матч за повышение на чемпионате мира по хоккею U-20
Украина20:57
УХЛ: Днепр разгромил Крыжинку в ответном матче
Киберспорт20:40
NaVi играют против женской команды на BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция
Бокс20:21
Паркер сделал смелый прогноз на бой с Дюбуа
Европа20:15
Сборная Бельгии намерена сменить главного тренера
Биатлон19:51
Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
Киберспорт19:43
NaVi проиграли VP и отправились в нижнюю сетку на квалификации ESL One Raleigh 2025
Другие страны19:35
Клуб Джеррарда планирует подписать Салаха бесплатно
Бокс19:32
Назван соперник Джошуа, если Фьюри не возобновит карьеру
Украина19:02
Полесье подписало бывшего игрока Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK