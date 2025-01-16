Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей
В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина над своими оппонентками.
Более того, для Ястремской эта победа стала 20-й в рамках турниров серии Grand Slam. Интересно, что именно австралийское первенство для одесситки является самым успешным, здесь оно выиграло уже 10-й свой матч.
А для Элины Светолиной эта победа вообще стала №100 на четверке крупнейших турниров тенниса.В Австралии для Элины это 27 виктория, лучший ее результат на Ролан Гаррос (29 побед), на Уимблдоне она имеет 20 выигранных матчей и еще 24 на US Open.
Украинки с наибольшим количеством побед на Grand Slam
- Элина Свитолина – 100
- Леся Цуренко – 38
- Екатерина Бондаренко – 29
- Марта Костюк – 27
- Алена Бондаренко – 26
- Даяна Ястремская – 20
На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием всех матчей украинских теннисисток на Australian Open.
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