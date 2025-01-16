Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей

В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина над своими оппонентками.

Более того, для Ястремской эта победа стала 20-й в рамках турниров серии Grand Slam. Интересно, что именно австралийское первенство для одесситки является самым успешным, здесь оно выиграло уже 10-й свой матч.

А для Элины Светолиной эта победа вообще стала №100 на четверке крупнейших турниров тенниса.В Австралии для Элины это 27 виктория, лучший ее результат на Ролан Гаррос (29 побед), на Уимблдоне она имеет 20 выигранных матчей и еще 24 на US Open.

Украинки с наибольшим количеством побед на Grand Slam

Элина Свитолина – 100 Леся Цуренко – 38 Екатерина Бондаренко – 29 Марта Костюк – 27 Алена Бондаренко – 26 Даяна Ястремская – 20

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием всех матчей украинских теннисисток на Australian Open.

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