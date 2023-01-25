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Джима завоевала бронзу чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Украинская биатлонистка поднялась на пьедестал в стартовый день континентального первенства.
Сегодня, 13:11
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде женской индивидуальной гонкой стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Бронзовой призеркой континентального первенства в первый соревновательный день стала украинка Юлия Джима.

Украинская биатлонистка с одним промахом на второй стрельбе к последнему огневому рубежу подошла девятой. Уверенно закрыв все мишени, она поднялась на третье место. Благодаря отличной скорости на последнем круге Джима сумела сохранить позицию, завоевав бронзовую награду и отстав от второго места всего на шесть секунд.

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Победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы стала итальянка Микела Каррара, которая с одним промахом продемонстрировала лучший ход на трассе и опередила серебряную призерку почти на 48 секунд. Второе место с идеальной стрельбой заняла Лиза Мария Шпарк из Германии.

Тем не менее после гонки ее результаты были пересмотрены. Каррара получила две минуты штрафа и опустилась на 11-е место. Победительницей стала Шпарк, а серебряной призеркой - Джима.

Результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы:

  1. Микела Каррара (0+0+1+0) 44:14,7
  2. Лиза Мария Шпарк (0+0+0+0) +47,7
  3. Юлия Джима (0+1+0+0) +53,2

...
16. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +2:55,3
24. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +3:41,0
35. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+1+0+1) +4:52,5
40. Елена Билосюк (Украина, 0+0+0+3) +5:06,0

Напомним, ранее украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольц-Антерсельве в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону.

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