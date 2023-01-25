Джима стала третьей, но получила серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

В среду, 25 января, женской индивидуальной гонкой стартовал чемпионат Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.

Украинская биатлонистка Юлия Джима с одним промахом финишировала третьей, но после пересмотра результатов гонки ей досталась серебряная награда.

Изначально победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы стала итальянка Микела Каррара, которая с одним промахом продемонстрировала лучший ход на трассе и опередила почти на 48 секунд Лизу Марию Шпарк из Германии, которая с идеальной стрельбой финишировала второй.

Однако уже после гонки был подан протест на победу Каррары. Система электронного отслеживания результатов по ошибке не учла два промаха итальянки на втором огневом рубеже. После просмотра Карраре было добавлены две минуты штрафа, из-за чего она опустилась на 11-ю позицию.

Таким образом, победительницей стала Шпарк, а серебро выиграла Джима.

Результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы:

Лиза Мария Шпарк (Германия, 0+0+0+0) +47.7 Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +53.2 Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+2) +1:21.0

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16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55.3

24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41.0

35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52.5

40. Елена Белосюк (0+0+0+3) +5:06.0

Напомним, ранее украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольц-Антерсельве в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону.