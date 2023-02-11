Пидручный финишировал пятым в мужском спринте на ЧМ-2023, пропустив вперед только норвежцев

В субботу, 11 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира-2023 по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Старт спринта практически до самого его запланированного начала оставался под вопросом и мог быть перенесен из-за сложных погодных условий - из-за тумана видимость была очень плохой. Тем не менее, после того как биатлонисты протестировали огневые рубежи, проведя пристрелку, организаторы все же решили выпустить спортсменов на дистанцию.

Впрочем, неблагоприятные обстоятельства не помешали одержать победу в гонке безоговорочному лидеру нынешнего биатлонного сезона Йоханнесу Тингнесу Бе. Несмотря на один промах на первой стрельбе, норвежский спортсмен без проблем наверстал упущенное благодаря феноменальному ходу и скорострельности на втором огневом рубеже, на котором он успешно закрыл все мишени за 21 секунду.

Вслед за победителем спринта на пьедестале с идеальной стрельбой расположился его брат Тарьей Бе, уступивший лидеру 15 секунд. Бронзовую медаль завоевал также представитель Норвегии Стурла Легрейд, а четвертым стал еще один их соотечественник Йоханнес Дале.

Разбавить доминирование норвежцев сумел капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который продемонстрировал отличный результат после недавней травмы и операции на колене, финишировав пятым. Украинский биатлонист прошел дистанцию без промахов на обоих огневых рубежах и отстал от победителя на 53.4 секунды.

Дмитрий Пидручный / Источник: Getty Images

В свою очередь украинцы Антон Дудченко и Богдан Цымбал допустили по одному промаху и в итоге финишировали на 21-й и 29-й позициях соответственно. Артем Прима с двумя штрафными кругами завершил гонку на 44-м месте.

Результаты мужского спринта на ЧМ-2023 по биатлону

Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7 Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +39.9 Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6 Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4 Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +59.7

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21. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:53.7

29. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:08.4

44. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:37.1

Напомним, что в воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира-2023 в Оберхофе состоятся женская и мужская гонки преследования.

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