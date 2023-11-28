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Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету первого этапа Кубка мира

Украинские биатлонистки примут участие в первой классической эстафете нового сезона.
Вчера, 21:34
Дарья Блашко / Getty Images
Дарья Блашко / Getty Images

В среду, 29 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках третьего соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская классическая эстафета.

В эстафете выступит женская сборная Украины. Как сообщает biathlon.com.ua, состав украинской команды будет выглядеть следующим образом:

10-1: Кристина Дмитренко
10-2: Дарья Блашко
10-3: Анна Кривонос
10-4: Ирина Петренко

Старт запланирован на 16:20 по киевскому времени.

Стоит отметить, что это будет первая классическая эстафета в нынешнем сезоне. Несколькими днями ранее прошла смешанная эстафета, где Украина финишировала восьмой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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