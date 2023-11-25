Украина завершила смешанную эстафету в Эстерсунде в топ-10, победитель - Франция
В Швеции состоялась вторая гонка нового биатлонного сезона.
В субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета.
Победителем гонки с результатом 1:09:09,9 стала Франция. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку призеров Италия.
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Украину в смешанной эстафете представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Украинская команда, использовав шесть дополнительных патронов, пришла к финишу на восьмой позиции.
Кубок мира по биатлону
Эстерсунд. Смешанная естафета
- Франция (1+5) 1:09:09,9
- Норвегия (0+7) +15,7
- Италия (1+9) +39,7
- Германия (0+8) +55,7
- Чехия (0+9) +57,4
- Швеция (0+9) +2:28,0
- Швейцария (0+10) +2:59,8
- Украина (0+6) +3:37,2
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне-2023/24.
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