Украина завершила смешанную эстафету в Эстерсунде в топ-10, победитель - Франция

В субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета.

Победителем гонки с результатом 1:09:09,9 стала Франция. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку призеров Италия.

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Украину в смешанной эстафете представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Украинская команда, использовав шесть дополнительных патронов, пришла к финишу на восьмой позиции.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд. Смешанная естафета

Франция (1+5) 1:09:09,9 Норвегия (0+7) +15,7 Италия (1+9) +39,7 Германия (0+8) +55,7 Чехия (0+9) +57,4 Швеция (0+9) +2:28,0 Швейцария (0+10) +2:59,8 Украина (0+6) +3:37,2

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне-2023/24.

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