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Украина завершила смешанную эстафету в Эстерсунде в топ-10, победитель - Франция

В Швеции состоялась вторая гонка нового биатлонного сезона.
Сегодня, 17:48
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета.

Победителем гонки с результатом 1:09:09,9 стала Франция. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку призеров Италия.

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Украину в смешанной эстафете представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Украинская команда, использовав шесть дополнительных патронов, пришла к финишу на восьмой позиции.

Кубок мира по биатлону
Эстерсунд. Смешанная естафета

  1. Франция (1+5) 1:09:09,9
  2. Норвегия (0+7) +15,7
  3. Италия (1+9) +39,7
  4. Германия (0+8) +55,7
  5. Чехия (0+9) +57,4
  6. Швеция (0+9) +2:28,0
  7. Швейцария (0+10) +2:59,8
  8. Украина (0+6) +3:37,2

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстерсунд смешанная эстафета

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