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Эстерсунд: Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету, Украина в ТОП-10

Состоялась первая гонка сезона по биатлону.
Сегодня, 14:12
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В субботу, 25 ноября, стартовал новый биатлонный сезон-2023/24. В рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция), состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победителем заезда стала сборная Швеция, второе место заняла команда Норвегия, а тройку лучших замкнула Франция.

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Сборная Украины в составе Артема Тищенко и Анастасии Меркушиной приехала к финишу на десятом месте.

Кубок мира по биатлону

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (0+8) 37:46,9
2. Норвегия (0+6) +13,8
3. Франция (2+12) +42,2
4. Словения (0+5) +47,4
5. Австрия (0+10) +56,9
6. Швейцария (1+8) +59,9
...
10. Украина (0+7) +1:21,3

Отметим, сегодня, 25 ноября, также состоится смешанная эстафета, которая начнется в 15:30 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция гонки.

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