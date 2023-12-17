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Норвежского биатлониста отстранили от масс-старта в Ленцерхайде за выстрел в неположенном месте

Стурла Легрейд угодил в неприятную ситуацию, нарушив правила безопасности.
Сегодня, 12:58
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

Норвежцу Стурле Легрейду запретили участвовать в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде за нарушение правил безопасности.

Решение об отстранении спортсмена принял Международный союз биатлонистов (IBU) совместно с судьями соревнований после инцидента с винтовкой в помещении норвежской команды, когда был произведен выстрел во время холостого тренажа. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

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"Я глубоко сожалею об этом инциденте и прошу прощения у всей биатлонной семьи, моих товарищей по команде и владельца гостиницы за случившееся. Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько на самом деле важны правила техники безопасности", - приводит слова Легрейда официальный сайт IBU.

В IBU также отметили, что высоко оценивают ответственное поведение норвежской команды и спортсмена, которые сообщили об инциденте и признали важность правил безопасности во все времена.

Напомним, что мужской масс-старт в Ленцерхайде состоится в воскресенье, 17 декабря, и начнется в 15:45 по киевскому времени.

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